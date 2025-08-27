Image: mundissima / Shutterstock.com 「どのAIが最強か選手権」が繰り広げられるなか、突如ノックアウト級の猛者が現れたかもしれません。そいつは一体誰かというとッ…！ DeepSeek最新バージョン V3.1 です。このモデルは6850億のパラメータを持ち、従来のシステムでは最低70ドルかかるコーディングタスクをたった1.01ドルからこなしてくれるらしい。中国産のAIの猛追中国からやってきたD