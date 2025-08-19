タレント優木瑛美（36）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。離婚を発表した。「【ご報告】私事で恐縮ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と書き出した上で「愛する皆様に隠し事など本来はしたくないのですが…申し訳ありませんが離婚理由については伏せさせていただきます。1つ確実に言えるのは…この先私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする為に頑張るだけです！」と宣言した。そし