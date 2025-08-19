あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蠍座｢こうすればこうなるはず。だからこうすればいい｣という計算が、ぴったりと当たりそうです。今日は、なかなか自信を持てないと感じていたことにも、積極的に取り組んでみてください。想像以上にうまくいって、周りからもいい注目が集まるでしょう。★第2位……魚座自分