打席前に大谷がマウンドのダルビッシュに会釈【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席で安打を放ち、4点先制の口火を切るなど、4打数1安打1得点で勝利に貢献した。ファンは大谷が初回の打席を迎える際に見せた振る舞いに注目。「やっぱり礼を重んじる人」「カッコいいよね」と称えている。