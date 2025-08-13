サウナーに人気のファッションブランド「SAUVENIR」とバンド「Tempalay（テンパレイ）」のコラボ第三弾が登場！全国のFREAK’S STOREや公式オンラインで、カラフルで個性派の館内着セットアップやメッシュバッグ＆タオルセット、クージーミニバッグが発売中です。8月11日の「あびばのんのん日」特別ロゴバージョンも展開♡おしゃれにサウナライフを楽しみたい方は必見です♪ テンパレイ×サウナ