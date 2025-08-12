「シロ（SHIRO）」が、フレグランスシリーズから、昨年数量限定で販売し人気を集めた「ブラックチェリー」の香りを限定復刻する。8月12日から会員先行予約を受け付け、21日から公式オンラインストアと全国の直営店舗で取り扱う。 【画像をもっと見る】 ブラックチェリーは、甘酸っぱいフルーツと優雅な花々が溶け合うフルーティーフローラルの香り。カシスやピーチ、ストロベリーなどの果実が弾けるトップノートから、ローズや