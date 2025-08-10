サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのドイツ代表ＧＫマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが意見の相違があったクラブと妥協点を見出し主将の座を取り戻し１０日に行われる地元でのお披露目試合、ジョアン・ガンペール杯のコモ（イタリア）戦を前にチームを代表してファンへ向けた挨拶をするという。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙エル・ムンド・デポルティボなど複数メディアが伝えている。報道によると、選手は