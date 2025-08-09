第１０７回全国高校野球選手権の大会本部は９日、大会６日目（１０日）の全試合を中止すると発表した。甲子園球場がある兵庫県西宮市は未明から強い雨が降ることが予想されており、天候の回復が見込めない状況となっている。また１１日も悪天候が予想されており、今後の大会日程に大きな影響を与えることになりそうだ。１１日は二部制を敷かないことも合わせて発表。午前８時から４試合が順次、実施される。また大会日程も決