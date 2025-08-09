オリオールズの菅野智之投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのアスレチックス戦に先発し、今季9勝目（5敗）を挙げた。7回5安打1失点の好投を披露するとともに、怪物ルーキーのニック・カーツ内野手を2打席連続三振に仕留めるなど抜群の存在感を見せた。試合はオリオールズが3－2で勝利し、連勝を飾った。地元放送局『masn』などが伝えている。 ■「自信を持って投げている」 菅野は立ち上が