8月9日、新潟競馬場で行われた5R・3歳上1勝クラス（ダ1200m）は、今村聖奈騎乗の4番人気、サンダーアリュール（牝4・美浦・菊川正達）が勝利した。クビ差の2着にペッパーミル（牡4・美浦・加藤士津八）、3着にナインオブレター（牡3・美浦・高橋文雅）が入った。勝ちタイムは1:12.1（良）。1番人気で石神深道騎乗、ルチアーナ（牝3・美浦・小笠倫弘）は13着、2番人気で遠藤汰月騎乗、マリノトニトゥルス（牝3・美浦・武市康男