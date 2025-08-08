昨季、クラブ史上初のJ2昇格プレーオフを戦うなど、チーム力が増しているJ3の福島ユナイテッドFC。2年目の寺田周平監督のもと、今季もリーグ屈指の得点力（35得点）を誇るが、失点は逆にリーグワースト（47失点）。その結果、22節終了時点で12位に甘んじている。そうしたなか、クラブはピッチ外での問題にも頭を痛めているようだ。福島は、福島市にある福島県あづま総合運動公園のとうほう・みんなのスタジアムをホームとして使用