「クマ出没」がサッカーJリーグに影響の可能性…周辺で人的被害のJ3福島ホームスタジアム、今週末に再開園へ

昨季、クラブ史上初のJ2昇格プレーオフを戦うなど、チーム力が増しているJ3の福島ユナイテッドFC。

2年目の寺田周平監督のもと、今季もリーグ屈指の得点力（35得点）を誇るが、失点は逆にリーグワースト（47失点）。その結果、22節終了時点で12位に甘んじている。

そうしたなか、クラブはピッチ外での問題にも頭を痛めているようだ。

福島は、福島市にある福島県あづま総合運動公園のとうほう・みんなのスタジアムをホームとして使用しているが、8月1日、公園内に熊が出没。男性が襲われる被害が発生したため、同公園は同日より閉園を余儀なくされている。

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

あづま総合運動公園は7日、公式のリリースとして、「公園内巡視（8/1〜8/7）の結果、熊の目撃がなかったことや、専門家の意見を踏まえ、公園西側エリア（球場、陸上競技場、体育館等）については、8/9（土）から再開園します」と発表。

ただし、「今回、熊による負傷者が発生した公園東側エリア（福島市民家園等）については、現在、公園内（民家園含む）の下草刈り作業を実施中であり、公園内の見通しを良くした後に再開園する予定」だという。

とうほう・みんなのスタジアムがある公園西側は、今週末の9日（土）より再開園されることから、福島の次戦となる16日（土）のホームでの栃木SC戦は問題なく開催できる見込み。

新国立も？陸上トラックを撤去して「サッカー専用」になったスタジアム10選

ただ、今後、再び熊が公園内に出没した場合、クラブは対応を迫られることになりそうだ。全国で過去最多とも言われる“クマ被害”が、Jリーグにも影響を及ぼすかもしれない。