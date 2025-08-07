ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 30代で「3500万円」の家を購入「65歳完済」目指す返済設計の要点とは 住宅購入 暮らしと住まい 住宅ローン ファイナンシャルフィールド 30代で「3500万円」の家を購入「65歳完済」目指す返済設計の要点とは 2025年8月7日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 30代で住宅ローンを3500万円組み、月10万円の返済で65歳完済を目指すプラン 頭金の活用、繰り上げ返済などの工夫をすれば現実的な目標になりうると筆者 「将来の支出にどれだけ備えられるか」という視点を持つことが大切だとした 記事を読む おすすめ記事 夫婦で「月25万円」の年金を受け取れるから老後はゆとりがあると思っていたら、振込額が少ない！年金はそのままもらえるんじゃないの？ 2025年8月1日 11時20分 【マンガ】68歳・資産8000万円男性の「人生最後のつもりが」後悔した買い物とは？ 2025年8月3日 22時20分 築20年の分譲マンションに住んでいます。毎月「1万5000円」の「修繕積立金」を払っていますが、金額としては「妥当」でしょうか？ 2025年8月5日 7時40分 資産1億円を目指すには どのような運用ポートフォリオが考えられる？ 2025年8月1日 12時20分 スーパー定期に500万円を5年年利0.3％に預けて、1年過ぎて経過をみたら普通預金が12円。1万5000円が入金されてないのはなぜ？ 2025年7月31日 20時30分