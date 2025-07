生成AI技術の発達によって、ゲームやアニメなどにAIが生成したコンテンツが利用されるケースも増えてきました。ゲーム配信プラットフォームであるSteamでは、生成AIを使用していることを公表するゲームタイトルが急増しており、記事作成時点で全体の約7%に当たる7800タイトル以上が生成AIの使用を明らかにしています。The NEW Surprising Number of Steam Games that Use GenAI - Totally Human Mediahttps://www.totallyhuman.io