¡ÖNumbers to know¡×¤Ç¤Ï¡¢DIGIDAYÊÔ½¸Éô¤¬º£½µ¡Ê5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á6·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡ËÃíÌÜ¤·¤¿¿ô»ú¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£7000¿Í¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢Îß·×7000¿ÍÄ¶¤Î¿Í°÷ºï¸º¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï6·î3Æü¡¢ÊÆ¹ñÆâ³°¤Î½¾¶È°÷¿ôÉ´¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥¤¥ª¥Õ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹­Êó¡¢¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³«È¯ÉôÌç¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈºâÌ³ÉôÌç¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£º£²ó¤Î¿Í°÷ºï¸º¤Ï¡¢3¥«·îÁ°¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ìó200¿Í¤Î¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë