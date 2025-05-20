◇東京六大学野球春季リーグ戦 第6週第2日 早稲田大学1ー0明治大学(19日、明治神宮球場)東京六大学野球リーグで令和初となるノーヒットノーランが達成されました。早稲田大学のプロ注目右腕・伊藤樹投手(4年)が明大戦に先発登板し、11奪三振を奪い圧巻の投球を披露。ここまでリーグ1位の明治大学相手に9回106球を投げて、3四球、2死球、無安打、無失点の投球をみせます。0-0で迎えた9回裏の早稲田大学の攻撃で、4番・寺尾拳聖選手