『ルパン三世』約30年ぶりとなる2Dアニメ劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死⾝の⾎族』の前⽇譚となる『LUPIN THE IIIRD 銭形と2⼈のルパン』が、6月20日より配信決定。あわせて、ティザービジュアルが解禁され、⽇曜劇場『御上先⽣』の宮崎陽平監督からお祝いコメントが到着した。【写真】銭形警部が主⼈公『LUPIN THE IIIRD 銭形と2⼈のルパン』場面写真本作は、銭