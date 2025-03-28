試合中にマイクをつけてインタビューに応じたドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は27日（日本時間28日）、タイガースとの米国開幕戦に出場。試合中にはマイクをつけ、米放送局「ESPN」の放送席と会話した。開幕戦のため訪れた日本を振り返り、「いい経験、いい人たち、いい街だった」と話した。T・ヘルナンデスが「ラーメンも試した。寿司も試したよ」と振り返ると、放送席から「あなた、寿司は嫌いだったのでは？」