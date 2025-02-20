週7で頼りたい上品カラーのアイシャドウが新登場！──2025年3月上旬、【CEZANNE（セザンヌ）】から「ライティングアップアイシャドウ」が発売されます。透け感のある発色と上品なきらめきが大人の女性にぴったりの色味！ 粉感レスのしっとりパウダーで、使い心地も抜群なんです。平日も週末も、つい毎日ヘビロテしてしまいそうな新作をご紹介します。 ツヤと彩りで目元を明るく魅せる！セザンヌの新作アイシャドウ