Ä¹°ú¤¯ÉÔ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤éÁá´üÂà¿¦¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»³ËÜ¹°¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡Ë¤â¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁá´üÂà¿¦¤·¤¿°ì¿Í¤À¡£¢¡Âà¿¦¶â¤ò¸µ¼ê¤Ë¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ø¼Â¤Ê·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Î²ñ¼Ò¡£ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤Ð°ÂÂÙ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥ê¥¹¥È¥é¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢