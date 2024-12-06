日本ハム・万波中正外野手（２４）が６日、北海道・北広島市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸８０００万円（推定）から１億６５００万円の提示を受けてサインした。１億円の大台に乗ったかを問われると「はい。イチ、ロク、ゴで。落合さん風に」とニンマリ。７年目シーズンでの１億円到達は、球団の高卒野手では中田翔、西川遥輝に並び最速タイとなった。今季は１３６試合で打率２割５分２厘、１８本塁打、６０打