前澤友作氏（2023年11月撮影）日刊スポーツ

前澤友作氏「僕自身の人生計画が立てられない」月周回飛行中止に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 前澤友作氏がスペースXと契約していた民間人初の月周回飛行
  • 前澤氏が1日にXを更新し、プロジェクトを中止すると発表した
  • 「このままでは僕自身の人生計画が立てられない」とつづった
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 余命1カ月の少年に中傷 俳優怒り
  2. 2. やす子「文春砲」より心配なこと
  3. 3. 女優の本橋由香さんが死去 46歳
  4. 4. 「別人」堂本剛の近影に驚く声
  5. 5. 笑顔で麺ブチまける客 店主怒り
  6. 6. はねられた男性 女子高生を直撃
  7. 7. 人気漫画の作画担当 脱税認める
  8. 8. 号泣会見から1カ月 表情が激変か
  9. 9. 性行為 動作ごとに同意が必要に?
  10. 10. 治らへん 宮迫にナイナイが苦言
  1. 11. ライダー行動に賛否…俳優が持論
  2. 12. 色気が… あさイチゲストに騒然
  3. 13. 「田中さん」脚本家の不満止めず
  4. 14. 「田中さん」Pの大罪が露見か
  5. 15. 1度口つけたら菌爆増する飲み物
  6. 16. 余命宣告のYouTuber 緊急手術
  7. 17. 中卒なのに大卒 3割が経歴詐称か
  8. 18. 大不作? 今期のドラマ失敗作1位
  9. 19. 部活動民間委託 市に苦情相次ぐ
  10. 20. 最高106kgに 元イケメン俳優の今
  1. 1. 笑顔で麺ブチまける客 店主怒り
  2. 2. はねられた男性 女子高生を直撃
  3. 3. 人気漫画の作画担当 脱税認める
  4. 4. 「田中さん」Pの大罪が露見か
  5. 5. 1度口つけたら菌爆増する飲み物
  6. 6. 部活動民間委託 市に苦情相次ぐ
  7. 7. 「gmeil」に誤送信 生徒情報流出
  8. 8. 夏も長袖の子 ヘルプサインか
  9. 9. JR運転士 事故めぐり不適切発言
  10. 10. 多摩川遺体遺棄 娘守りたかった
  1. 11. 遺体は20カ所以上骨折 学者驚き
  2. 12. 肌黒く細身の生徒に「難民」処分
  3. 13. 学生はねられ一時意識不明 逮捕
  4. 14. 中1自殺 首相に「世界を変えて」
  5. 15. ごみ収集車に巻き込まれ男性死亡
  6. 16. 元BM社員が語るヤバい企業の特徴
  7. 17. ラーメンぶちまく 暴れる迷惑客
  8. 18. ビットコイン482億流出 DMM謝罪
  9. 19. 男児に性的暴行? 容疑者は警備員
  10. 20. ノープロブレム 撮影禁止を無視
  1. 1. 子どもの不登校増加「真の原因」
  2. 2. ライドシェア問題 吉村氏が批判
  3. 3. 自由恋愛NG? 愛子さま未来に影か
  4. 4. 子に病隠した母 家がゴミ屋敷に
  5. 5. 入学式の案内届かず 校長を威圧?
  6. 6. 橋下徹氏 都知事選出ないと断言
  7. 7. 中3息子の部屋に監視カメラ 物議
  8. 8. りりちゃん 手記返却されず怒り
  9. 9. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
  10. 10. 女子大生に頼まれ殺害 戦慄投稿
  1. 11. 岸田政権は延命か絶命か…永田町で憶測…
  2. 12. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  3. 13. ロ朝の武器移転「断固反対」＝Ｇ７外相…
  4. 14. 山崎拓氏の元愛人が赤裸々告白
  5. 15. 定額減税は今回限り＝自民・茂木幹事長…
  6. 16. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  7. 17. 三原じゅん子議員が報道に猛反論
  8. 18. 栩内被告への判決にネットの反応
  9. 19. 男女賃金格差、開示企業の拡大検討＝政…
  10. 20. JR京葉線ダイヤ 異例の再変更へ
  1. 1. ヒアル注入で二重唇 海外で悲劇
  2. 2. 元慰安婦問題 母告白で幸せ終了
  3. 3. 15歳に性関係迫る男 殴られ死亡
  4. 4. 旅客機エンジンに吸い込まれ死亡
  5. 5. 北米殺人鬼 受刑者の暴行後死亡
  6. 6. フライパンの火にNG行動 大惨事
  7. 7. トランプ氏 刑務所行きの可能性
  8. 8. 空港で死亡…地獄のような音 蘭
  9. 9. 元アイドル 元恋人と情事撮影か
  10. 10. 「STAR WARSは白人ばかり」反論
  1. 11. 「天使」99歳の仏看護師が死去
  2. 12. 有罪トランプ氏 家軟禁の可能性
  3. 13. 寝る前のSNS 悪夢の原因と判明
  4. 14. 顔を隠した妻 挙式後に男と判明
  5. 15. ADOR代表 HYBEに和解を呼び掛け
  6. 16. 韓国のビラ拾った北男性の末路
  7. 17. 不明のカヤック選手 遺体で発見
  8. 18. 米 ウに供与武器で露領攻撃許可
  9. 19. インド東部 猛暑で15人が死亡
  10. 20. 中国 台湾巡り干渉するなと警告
  1. 1. 母は不倫 父は廃油飲む…中1絶望
  2. 2. 固定型住宅ローン 一斉引き上げ
  3. 3. マジできもい 上司が踏んだ地雷
  4. 4. Netflixの問題作 海外と温度差
  5. 5. 4カ月間客ゼロ…ラーメン屋の訳
  6. 6. Google要約 日本では提供遅れか
  7. 7. 中年になっても記憶力を保つ秘策
  8. 8. 一生に一度の家購入 恐怖の選択
  9. 9. ダメ管理職の特徴・ワースト1
  10. 10. ココイチ 中には「高3」の店長も
  1. 11. JR東 運賃値上げを秋にも申請
  2. 12. 早生まれも影響? 子が失速する訳
  3. 13. 松のやで240円値引き 6月5日開始
  4. 14. 休暇＝悪 日本に蔓延する考え方
  5. 15. 英検勉強 中高からは遅い理由3つ
  6. 16. 減少止まらぬ漁獲量 過去最低に
  7. 17. パパ活詐欺に「懲役9年」の理由
  8. 18. クーリッシュ なぜV字回復したか
  9. 19. 家購入NG?「住みたい街」の実情
  10. 20. 子に病隠した母 家がゴミ屋敷に
  1. 1. 性行為 動作ごとに同意が必要に?
  2. 2. Amazonで医薬品が最大70%オフに
  3. 3. AmazonでAnker製品が最大33%OFF
  4. 4. 今売れてるAndroidスマホTOP10
  5. 5. Amazon 日用品が最大25%オフに
  6. 6. Amazon 人気のビールがセールに
  7. 7. iPhone16の模型? 15との違いは
  8. 8. Microsoft Office製品がセールに
  9. 9. 推しの子の「すしのこ」発売
  10. 10. 【速報】「Alldocube iPlay 50 Pro」2…
  1. 11. サーモスの水筒が最大49%オフに
  2. 12. Radeon RX 6500 XTを試す - RDNA 2最小…
  3. 13. シグマfp愛用者は「LUMIX S9」をどう見…
  4. 14. 【本日から】Amazon「スマイル SALE」…
  5. 15. 編集部が発表前の新端末を予測！「OPPO…
  6. 16. 婚活苦しむ医者 母親の衝撃発言
  7. 17. 「この肌触りは人をダメにする」シルク…
  8. 18. MozillaがFirefoxのバージョンアップ予…
  9. 19. KODAKがトップ3を独占　今売れてるコン…
  10. 20. 第5回全国高等専門学校ディープラーニ…
  1. 1. 妻のため? 大谷の「契約」に驚き
  2. 2. 女子ゴルファー 中継で禁止用語
  3. 3. 妻の好み? 大谷の髪形に驚きの声
  4. 4. 美しすぎる始球式 1日後も大絶賛
  5. 5. 「ピピ」Rマドリーに復帰決定
  6. 6. ソフトBに激震「ギータ大丈夫」
  7. 7. スマホ持ち込みの騎手 偽造工作
  8. 8. ゴルフ世界ランク1位が大惨事に
  9. 9. 浅野がボーフム退団 残留に貢献
  10. 10. SB柳田が負傷 的中した嫌な予感
  1. 11. SB柳田負傷 「長期離脱」を覚悟
  2. 12. 山口俊氏 現役17年で一番の後悔
  3. 13. 女子アナ「大開脚」始球式に騒然
  4. 14. 遺失物窃盗 駅員の嘘見抜いた訳
  5. 15. ジェラールピケ氏 汚職に関与か
  6. 16. 打者ランク 大谷翔平抜いた1位は
  7. 17. 阪神21歳がプロ1号 豪快弾で同点
  8. 18. 五輪招集NG 裏に屈辱的な一言か
  9. 19. 加藤純一が2戦連続PK成功 初勝利
  10. 20. 角田裕毅に「シート喪失」の危機
  1. 1. 余命1カ月の少年に中傷 俳優怒り
  2. 2. やす子「文春砲」より心配なこと
  3. 3. 女優の本橋由香さんが死去 46歳
  4. 4. 「別人」堂本剛の近影に驚く声
  5. 5. 号泣会見から1カ月 表情が激変か
  6. 6. ライダー行動に賛否…俳優が持論
  7. 7. 治らへん 宮迫にナイナイが苦言
  8. 8. 色気が… あさイチゲストに騒然
  9. 9. 「田中さん」脚本家の不満止めず
  10. 10. 余命宣告のYouTuber 緊急手術
  1. 11. 大不作? 今期のドラマ失敗作1位
  2. 12. 中卒なのに大卒 3割が経歴詐称か
  3. 13. 身長115cmモデル 第1子誕生報告
  4. 14. 「田中さん」問題 最初から齟齬
  5. 15. 月収2千万→0の有吉を変えた一言
  6. 16. 品川4人死亡 1年前に妻に異変か
  7. 17. 俳優・本橋由香さん、がんで死去
  8. 18. 粗品に反論後、意外な芸人を絶賛
  9. 19. 神田見逃さず 高畑がミスを謝罪
  10. 20. 子が余命1カ月 拡散し俳優と対面
  1. 1. 峯岸みなみ 緊急動画で呼びかけ
  2. 2. 子に障害 高齢出産を責められる
  3. 3. 園児ケガ「口が痛い」原因に衝撃
  4. 4. 昔買ったワンピで同窓会に…赤面
  5. 5. 穿けば沼る ユニクロの最高傑作
  6. 6. 夏の下着見え問題 3COINSで解決
  7. 7. ディズニー徒歩圏内に750室規模のホテ…
  8. 8. 帝王切開は感動しない 夫にあ然
  9. 9. ねぇねぇ 女性の破壊力抜群LINE
  10. 10. 王将2年で4度値上げも客離れぬ訳
  1. 11. プロポーズ旅行に知らぬ女性登場
  2. 12. 「どんなボトムスとも合う」って！【GU…
  3. 13. 敏感肌の金ドラ女優絶賛 美容液
  4. 14. 排卵痛の日は性交NG 激痛の教訓
  5. 15. 笑いのツボ同じ カップルのMBTI
  6. 16. 知り合いと不倫の夫への復讐計画
  7. 17. 怒鳴るママ友 園長が冷静な対応
  8. 18. 「うえ、マジか…」男性が「がっかり」…
  9. 19. 娘の料理にモラ夫「マズい」酷評
  10. 20. 熟年離婚応じた女性の厳しい現実
x