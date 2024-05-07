釣り人として世界中を渡り歩くアメリカ出身の男性が、新記録を目指して釣りをしていたところ、目的の魚とは別の獲物を吊り上げた。釣り糸にかかったのはワニガメで、体重が90キロを超えるほど重量級の個体だった。これほどの大きさのワニガメは珍しいそうで、まるでモンスターのような見た目に、人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズに登場するキャラクターにたとえて「クッパは本当にいたんだ！」という声があがっている。米ニュ