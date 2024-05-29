ボーフムとフォルトゥナ・デュッセルドルフとのブンデスリーガ昇降格プレーオフは激闘となった。悲運に見舞われたのは、23歳の内野貴史。PK戦で痛恨の失敗となり、フォルトゥナの昇格が消滅してしまったのだ。 この投稿をInstagramで見る ge(@ge.globo)がシェアした投稿PKを失敗した内野は号泣。チームメイトたちが彼を慰めるシーンは泣ける…。『Express』は、内野は悲劇の主人公になってしまったと伝えており