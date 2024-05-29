全盛期のアイドル時代を彷彿（ほうふつ）させる人気ぶりが垣間見えた瞬間だった――。５月12日の夕方６時半過ぎ、東京芸術劇場（豊島区）前には人だかりができていた。年輩の女性ファンらが興奮気味に声を上げる先には、つい先ほどまでフルオーケストラ公演を開催していた歌手の工藤静香（54）の姿があった。終演後に楽屋口から出てきた彼女はすぐには送迎車に乗らず、待っていたファンの前に笑顔で登場。手を振りながら「ありがと