◇ナ・リーグドジャース5−2メッツ（2024年5月28日ニューヨーク）ドジャースの大谷翔平投手（29）が28日（日本時間29日）、敵地でのメッツ戦のダブルヘッダー第1戦に「2番・DH」で先発出場。5打数無安打に終わったが、チームは延長戦を制し、連敗を5で止めた。大谷は初回1死の第1打席で空振り三振に倒れると、3回1死一塁の第2打席は一ゴロ、6回の第3打席も一ゴロだった。0−2の8回1死一、二塁の第4打席は一発出れば逆