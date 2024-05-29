ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇（87）が非公開の会合で、男性の同性愛者に対する差別的な発言をしていたことが明らかになった。イタリアメディアが27日までに相次いで報じた。教皇は28日、ローマ教皇庁（バチカン）を通じて、発言について謝罪した。バチカンのサンピエトロ広場で2024年5月22日、水曜日定例の一般謁見（えっけん）で話すローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇=ロイターANSA通信などによると、フ