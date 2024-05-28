女優・浅野温子（６３）が２８日までに、自身が所属する芸能事務所「生島企画室」の公式ＳＮＳに登場し、ドレスアップ姿を披露した。２７日のインスタグラムで「２０２４年５月２４．２５日映画『帰ってきたあぶない刑事』初日舞台挨拶・公開記念舞台挨拶ついに公開されましたなんと週末動員ランキング第１位を獲得舞台挨拶には大勢のファンの皆様が駆けつけてくださいました」と伝え、「ファンの皆様、まだあぶ刑事を