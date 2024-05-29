5月初旬に行われた、ファッションの祭典「Met Gala（メットガラ）2024」で、Stray Kids（ストレイキッズ）が現地カメラマンから数々の暴言を吐かれた動画がネット上で拡散され、「東洋人差別だ」と非難が殺到したのが記憶に新しいが、今度は少女時代のユナが、人種差別行為を受けたのではと27日（以下、現地時間）、インドメディアの代表的な英字新聞「times of india」が報じた。 【写真】しっかり写真を撮ってほしかった！大