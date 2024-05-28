アンゴラ村長メイン 写真集が売れている、にゃんこスターアンゴラ村長（本人Instagramより）お笑いコンビ「にゃんこスターアンゴラ村長のファースト写真集『151センチ、48キロ』（講談社）が、売れに売れている。20代最後の日となる5月16日にデジタル写真集として刊行されるや、写真集ランキングで軒並み1位を記録。予想を大きく上回る売れ行きに、本人はなぜかインスタにローストビーフ丼の写真を投稿。《マネージャーさん