アルネ・スロット監督に招聘した新生リバプールの補強第１号は、やはり守備的MFになるかもしれない。英メディア『Football365』は５月28日、「リバプール、アルネ・スロット革命の第１号選手としてアタランタのMFを狙う」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。「イタリアの報道によると、プレミアリーグのリバプールがアタランタのミッドフィールダー、エデルソンの獲得レースに参入した。レッズは、スロットの時代