連行中でも、カメラに向かってダブルピース。選挙妨害で逮捕された政治団体「つばさの党」の黒川敦彦代表（45）には、ふてぶてしい言動が目立つ。それもそのはず、彼は1億円借金した挙句、裁判で負けても踏み倒した過去があるのだ。＊＊＊【写真14枚】支持者、マスコミ、警察官が約50人が集結して閑静な住宅街にある小池百合子都知事の自宅前は大混乱。「うるさい」と注意した住民にも支持者が「逃げるな、卑怯者！」と罵倒ま