JREバンクは鉄道から小売り、不動産まで「ポイント経済圏」拡大を狙うJR東日本の橋頭堡となる（撮影:JR東日本）「申し込みが殺到して入会受付を制限したという話は、これまでの金融サービスで聞いたことがない」（ある金融関係者）そのように金融関係者をも驚かせたのは、JR東日本のデジタル金融サービス「JRE BANK（JREバンク）」だ。バンクと銘打つようにインターネット上に開設する専門口座では、預金など一般的な金融機関の銀