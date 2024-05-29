週刊文春が4月4日発売号から3号連続で報じた巨弾キャンペーン「LINEヤフー（LY）の暗部」。だが、その第3弾記事の直後から、事態が急変している。韓国側がブチ切れているのだ。【画像】ソフトバンクの宮川潤一社長約52万件に及ぶ個人情報漏洩を起こしたLY。同社を巡る資本関係は複雑だが、携帯キャリア大手のソフトバンク（SB）と、韓国IT大手のNAVERが事実上、折半して株式を保有している構図だ。地上27階建てのNAVER本社ビル