漫才コンビ「今いくよ・くるよ」で1980年代の漫才ブームをけん引した今くるよ（いま・くるよ）さんが膵がんのため27日、大阪市内の病院で死去した。京都市出身。通夜は30日午後7時、葬儀・告別式は31日午後1時、公益社天神橋会館（大阪市北区）で営まれる。くるよさんの訃報から一夜明け、お笑いタレントの間寛平（74）は29日、自身のXを更新。「今くるよちゃんが亡くなりました」とした上で「若いときから一緒にやってきた芸