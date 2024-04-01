きょう午前、東京や大阪、神奈川など18都府県でおよそ2時間にわたり、運転免許証の発行に遅れが出るなどのトラブルが相次ぎました。警察庁によりますと、きょう午前8時50分ごろから東京や大阪、神奈川など18都府県で、運転免許証の発行に遅れが出るなどのトラブルが起きました。およそ2時間後の午前10時45分ごろ復旧したということです。運転免許証を発行するための国のシステムの一部で容量オーバーが起きたことがシステム障害の