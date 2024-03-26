本日3月26日（火）、浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC〜春の3時間スペシャル〜』が放送される。今回のスペシャルには、現役大相撲力士の正代・一山本、数原龍友（GENERATIONS）、なにわ男子の西畑大吾・高橋恭平・長尾謙杜、杉浦太陽・辻希美夫婦、オズワルドが初参戦。さらに、お正月の放送で全問不正解だった前川清と「そっくりさん」という結果に