元グループ宇宙少女の歌手ソンソ（２５）が香港俳優のトニー・レオン（梁朝偉、６１）との不倫説と出産説について「とんでもないフェイクニュース」と明らかにした。１２日、香港の東方日報など現地メディアは３６歳の差あるトニー・レオンとソンソの不倫説について報じた。同時に、「２人が子供を産んだという噂まで出回っている」として「梁朝偉がソンソのために日本に不動産を購入したという噂もある」と話した。これを受けトニ