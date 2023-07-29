立ち入り検査のため、ビッグモーター浦和美園店に入る国交省の職員＝28日、さいたま市国土交通省は中古車販売大手ビッグモーター（東京）への立ち入り検査を踏まえ、道路運送車両法に基づく行政処分を視野に追及を本格化する。整備料金の不当請求を巡る調査が主眼だが、違法行為の有無を書類上の記録だけで判断するのは難しい。同社は社内連絡用のLINE（ライン）アカウント削除を指示しており、従業員の証言が重要となりそうだ。