フジテレビの永島優美アナウンサーが２２日、キャスターを務める「めざまし８」に出演。ＮＨＫ札幌放送局のアナウンサー船岡久嗣容疑者（４７）が２０日に、２０代の知人女性アナウンサー宅に無断で侵入したとして、邸宅侵入容疑で警視庁中野署に逮捕された件について、女性側を気遣うコメントをした。船岡容疑者は１７日午後１１時ごろ、札幌から上京しており、通常通り業務を終えた後に女性宅に侵入。居合わせた女性の知人男