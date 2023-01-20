（池田 信夫：経済学者、アゴラ研究所代表取締役所長）岸田首相は1月20日に新型コロナ対策の関係閣僚会議を開き、この春にコロナを季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行する方向を固めた。医療の無償化などのコロナ対策を大幅に見直し、屋内でのマスク着用は原則不要とする。いつ移行するかは感染の状況を見て決めるが、今年（2023年）4月が目途だという。日本では新型コロナの被害は欧米に比べて桁違いに少なかったが、政