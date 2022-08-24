映画史上初、新幹線内でのレッドカーペットだ。米俳優ブラッド・ピット（58）が23日、東京発京都行きの東海道新幹線「のぞみ」車両内で、映画「ブレット・トレイン」（デヴィッド・リーチ監督、9月1日公開）のレッドカーペットに出席した。同作の舞台、超高速列車にちなみ、JR東海の協力のもと新幹線をジャック。京都到着後は、14度目の来日で初めて、京都での舞台あいさつを行った。◇◇◇午前11時すぎ、東京駅