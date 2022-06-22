「巨人−ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）巨人の先発・メルセデス投手が４回０／３を６安打４失点で降板した。初回から安定感を欠いた。先頭の蝦名、桑原に連打を浴びると、佐野に左前への先制適時打を食らった。味方が逆転に成功した直後の二回にも１死から嶺井にソロを浴びた。打撃では二回に中前打を放って出塁するも、三走として迎えた１死二、三塁でウォーカーの左飛で本塁へタッチアップを図ったが、本塁へ滑り込ま