右肩違和感のため4日に出場選手登録を抹消された巨人の大勢（24）が、週明けにも一軍復帰する可能性が出てきた。【大勢を知る】巨人1位・翁田大勢は父、母、姉、兄、本人…家族5人全員が西脇工高出身3日の阪神戦の九回に登板。2死から3連打を許して1点を失ったところで、自ら右肩の変調を訴え、「投げられないなという感じ、抑えられないなという感じだった。大事な試合だったし、申し訳なかったけど、言って交代した」と緊急