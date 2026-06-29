【出展情報】和歌山の総合印刷会社マージネット、最新AIソリューション展示会「イプロスAI 2026 夏」に出展！

株式会社マージネット

総合印刷・DM発送ワンストップサービスを提供する株式会社マージネット（本社：和歌山県西牟婁郡上富田町）は、2026年7月29日（水）から31日（金）までの3日間、有明GYM-EXで開催される、ＡＩ／ＤＸの大型イベント「イプロスAI 2026 夏」（主催：株式会社イプロス）に出展します。

和歌山県上富田町から全国へ高品質な印刷・発送サービスを届けるマージネット本社

出展の背景と狙い

近年、デジタルマーケティング市場が成熟する一方で、ターゲットの顧客に直接届き、高い開封率を誇る「紙のダイレクトメール（DM）」が見直されています。しかし、多くの企業では「制作会社、印刷会社、発送会社との調整に手間がかかる」「他社と差別化できるユニークなDMが作れない」「短納期での発送に対応できる会社が見つからない」といった、運用の煩雑さやコスト、納期に関する悩みを抱えています。

マージネットは、こうした課題を解決するため、自社が誇るDMワンストップ支援サービス「圧着ハガキファクトリー」の最新ソリューションを携え、「イプロスAI 2026 夏」に出展いたします。業務効率化や売上拡大を目指す多くの企業に向けて、企画・デザインから印刷、発送までの工数削減・コスト圧縮と、反響率を最大化させるノウハウをご提案します。

出展の目玉：DMの悩みを一掃する「圧着ハガキファクトリー」

当社が運営する圧着ＤＭ専門サイト「圧着ハガキファクトリー」は、紙のダイレクトメールの印刷、製造、発送までを自社ワンストップで完全にサポートするプロフェッショナルサービスです。本展示会では、特に以下の強みと最新の印刷技術を実物サンプルとともにご紹介します。

1. 柔軟な製造ラインと圧倒的な対応力

・2種類の圧着加工方式： 用途や予算に合わせて選べる最適な圧着技術を保有。

・12種類以上の形状ラインナップ： 定番のはがきサイズから、情報量を最大化できる多面展開タイプまで豊富に用意。

・最短翌日出荷対応： 自社一貫製造だからこそ実現できる圧倒的な短納期体制。

2. 面倒な業務をすべてお任せ「完全ワンストップ体制」

お客様側での手間の多い「宛名印字」「区分仕分け」「数量仕分け」「郵便局持ち込み」にいたるまで、発送に関わる全工程をマージネットが代行。これにより、社内工数の劇的な削減と、別々の会社へ発注する際に発生する中間コストの圧縮を同時に実現します。

3. 反響を呼ぶ「高付加価値DM」の成功事例公開

最新のデジタル印刷機を使用し、１枚ずつ内容を変更しながら印刷する「バリアブル圧着DM」や、視覚・触覚に訴えかける「特殊インキDM」など、他社との差別化を図る高付加価値DMの最新活用事例を展示。会場では実際のDMサンプルを直接手に取り、開封率向上や反響獲得につながる具体的な仕掛けをご覧いただけます。

展示会概要

豊富でユニークな形状ラインナップと、思わず開けたくなる仕掛けを施した圧着DM事例昨年の出展ブースの様子展示会名：イプロスAI 2026 夏

会期：2026年7月29日(水) ～ 31日(金)

会場：有明GYM-EX（ジメックス）

ブース：No.2-14

主催：株式会社イプロス

テーマ：明日から使えるAIが見つかる展示会

内容：業務効率化や売上拡大を目指す企業に向けた最新のソリューションが一堂に会する展示会です。

展示会公式URL：https://ex.ipros.jp/expo/iprosai

参加方法：公式ＨＰからの事前登録制（参加費：無料）

株式会社マージネットについて

和歌山県上富田町に本社・工場を構え、最新のデジタル印刷機から大ロットに対応するオフセット印刷機、さらには高度な圧着加工ラインまでを自社内に保有する総合印刷・DM発送会社です。「印刷技術のその先へ」を目指し、単なる印刷物の製造に留まらず、バリアブル印刷や顧客データ連携を活用した高反響なダイレクトメール施策など、クライアントの販促効果最大化を支援しています。

商品への問い合わせはこちらから :https://mergenet.co.jp/from

【会社概要】

会社名：株式会社マージネット

本社所在地：〒649-2103 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬811-1

お問い合わせ：TEL.0739-83-3344（代） FAX.0739-83-3322

事業内容：各種デザイン、印刷、製本、アセンブリ、配送業務

会社公式URL：https://mergenet.co.jp