【梅雨の時期にイライラすることランキング】男女500人アンケート調査

株式会社エムフロ

株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区、代表：北脇陽典）は、全国の男女500人を対象に「梅雨の時期にイライラすることに関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化しました。

雨や曇りが続く梅雨。農作物の成長などには重要ですが、雨続きの天気によってイライラしてしまう人も多いのではないでしょうか。

今回、株式会社エムフロが運営するCraudiaメディア掲載支援サービス（ https://craudia-citation.com/ ）は、全国の男女500人に「梅雨の時期にイライラすること」についてアンケート調査を実施。その結果をランキング形式でまとめました。

調査結果に対して、公認心理師、臨床心理士の藤本志乃氏よりコメントをいただいております。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「Craudiaメディア掲載支援サービス」の公式サイトURL（ https://craudia-citation.com/ ）へのリンク設置をお願い致します。

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査期間：2026年5月20日

調査機関：自社調査

調査法：インターネットによる任意回答

有効回答数：500人（女性365人／男性135人）

回答者の年代：10代 0.6％／20代 15.6％／30代 35.8％／40代 26.8％／50代 15.8％／60代以上 5.4％

【調査結果サマリー】

・一年で過ごしにくい時期は「夏」と「梅雨」

・梅雨の時期にイライラすること1位は「洗濯物が乾きにくい」

・梅雨のイライラ解消のためにお金をかけて対策していることは「こまめな除湿」

一年で過ごしにくい時期は「夏」と「梅雨」

全国の男女500人に「1年でもっとも過ごしにくい時期」を聞いたところ、「夏（42.4％）」を挙げた人がもっとも多く、僅差で「梅雨（40.4％）」と答えた人が続きました。

「夏」と「梅雨」だけで全体の8割以上を占めており、じめじめした梅雨から猛暑にかけてが、多くの人にとっての過ごしにくい時期だとわかります。

近年、夏の暑さはすさまじく、熱中症などの危険もあることから、誰にとっても過ごしにくい季節であることは明白です。

加えて梅雨についても、「暑さが増していること」「湿気が追い打ちをかけること」などから、過ごしにくい季節として認識されていました。

梅雨の時期にイライラすること1位は「洗濯物が乾きにくい」

梅雨の時期にイライラすることの1位は「洗濯物が乾きにくい（52.0％）」で、半数以上の人が挙げました。2位「髪の毛がうねる（30.2％）」と答えた人も30％を超え、多くなっています。

雨や湿気が、「洗濯・掃除などの家事」や「日常の身だしなみ」に与える影響の大きさがわかります。家事や身だしなみは毎日行うので、毎日のようにストレスを感じている人が多いとも言えます。

＜1位 洗濯物が乾きにくい＞

・洗濯物を外干しできず、室内で干しても生乾き臭が部屋に漂う（30代 男性）

・洗濯物を外で干せなくて、乾かないこと。室内だと乾かないし、部屋の湿度は上がります。洗濯機の乾燥機能や浴室乾燥だと乾くけど、独特の「乾燥したときの臭い」がするし、一番嫌です（40代 男性）

・洗濯物を外干しできず、室内干しにするけどしっかりと乾かない点。子どもがいるので洗濯物が多く、イライラが募ります（50代 女性）

梅雨の時期は湿度が高く、洗濯物が乾きにくくなります。雨が降っているので洗濯物を外干しできず、室内干しだと風がないので乾きは悪くなります。生乾き状態になると、雑菌が繁殖し、「生乾き臭」と呼ばれる独特の臭いが部屋に漂い、不快になる人も多くなりました。

対策としては乾燥機の利用があるものの、「乾燥機独特の臭いが苦手」「やっぱり外干ししたい」という声も複数寄せられています。とくに子育て中などで洗濯物が多くなるご家庭では、大きなストレス源となっています。

＜2位 髪の毛がうねる＞

・髪の毛を巻いたり整えたりしても、すぐに湿気でぼさぼさになってしまうのがイライラします（20代 女性）

・湿度が高くなるので、髪の毛がうねってまとまらない（30代 女性）

・くせ毛なので、朝の髪セットに時間を要する（40代 男性）

梅雨で湿度が高くなると、髪が空気中の水分を吸い込み、うねりが生じます。くせ毛だと湿気の影響をより強く受けやすくなり、「まとまらない」「すぐぼさぼさになる」という悩みにつながります。

朝に時間をかけてセットしても、通勤通学の段階ですでに崩れてしまうこともありますね。「手間をかけたのに無駄だった」という感覚になってイライラしやすく、気分も下がりやすいと考えられます。

身だしなみや外見に気を使う人ほど、ストレスを強く感じやすいと考えられます。

＜3位 体調不良になる＞

・偏頭痛持ちで、雨の日はとくにしんどくなるから（20代 男性）

・気圧の変化に敏感なため、気圧低下時に体調が悪くなる。「頭痛」「肩凝り」「吐き気」「めまい」など体調の悪化で仕事が捗らなくなるため、イライラしたり情緒不安定になったりもする（20代 女性）

・喘息気味なので、梅雨の時期は体調に変化があることも多いです（50代 女性）

雨や曇りのときは、一般的に気圧が低くなります。気圧が下がることで頭痛やめまいを感じ、体調が悪くなる人も多くなっています。アンケートからは、梅雨が「偏頭痛」「喘息」「鼻炎」といった持病に影響している様子もうかがえました。

体調不良になることで、仕事の効率が落ちてしまうなどの影響もあることがわかります。

＜4位 外出が面倒になる＞

・通学時に雨が降り、普段は自転車なのに、歩くことになる（20代 男性）

・バイクで通勤しているので、雨は非常にいらいらする（30代 男性）

・子どもの通っているところは、車での送迎が原則禁止。家からカッパを着て歩くので、本当に大変です（40代 女性）

雨の日は、普段使っている移動手段が使えなかったり使えにくかったりすることもあります。例えば「自転車移動が難しくなる」「バイク移動は気を遣う」などですね。

歩きやバスでの移動に切り替えると、時間が余分にかかったり、混んでいる車内にストレスを感じたり、お金もかかったりします。

また雨具を準備したり、子どもに準備をさせたりするのも手間です。通勤通学や送迎など、日常的な移動や外出が億劫になってしまう様子がうかがえます。

＜5位 服が濡れる＞

・仕事で小学校に行くのですが、グラウンドがビチャビチャで靴が汚れたり、服についたりするのが嫌です（20代 女性）

・外出で服が濡れてしまうこと（30代 男性）

・通勤時、雨で靴や服が濡れること（50代 女性）

傘をさしていても、雨を完全に防ぐことはできません。横から吹き込んできたり、地面に当たって跳ね返ったりするからです。

バスや電車の車内で、自分や他人の傘が体にあたって、濡れてしまうこともあります。そのため服や靴が雨に濡れたり泥で汚れてしまったりすることに、ストレスを感じる人も多くなりました。

＜6位 蒸し暑い＞

・気温が高くて湿度も高い。暑くてじめじめしていることに不快感を感じる（30代 男性）

・除湿しないと、部屋の温度を下げてもとにかく暑い（40代 女性）

・梅雨の時期は、たとえ雨が降っていないときでも、湿度が高くムシムシする（60代以上 女性）

気候自体にストレスを感じている人もいます。気温も湿度も高くなり、体感温度が高くなる傾向にあるからです。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなって体が熱を逃がしにくいため、自由回答では「体に熱がこもる」という人もいました。

気温が特別高くなくても「ムシムシした暑さ」を感じ、不快感につながるのですね。

＜7位 気分が落ち込む＞

・梅雨の時期は、湿気が多くて気分が沈みがちになるのがまずストレスです（30代 女性）

・どよんとした灰色の空に、気持ちも同じような状態になることがたまにある。疲れているときや嫌なことがあったときに、よりイライラを感じやすい（40代 男性）

・じめじめした雨模様を見るとメンタルに良くない（60代以上 男性）

梅雨の時期、太陽が出る時間は少なくなります。「からりと明るく晴れる日が少なくなるため、気分も沈んでしまう」という人も多くなりました。

実際に、日照不足が続くとセロトニン（ホルモン）の分泌量が減り、気持ちが沈みやすくなると言われています。気分が落ち込み、些細なことでもイライラしやすくなるという人もいました。

＜8位 カビが発生する＞

・とにかくカビが嫌です。じめじめして雨が続くと、見えないところにもカビが生えるんじゃないかと不安になります（30代 女性）

・カビが生えやすくて掃除が大変（40代 男性）

・風呂場など、うっかりしているうちにカビが生えてくる。食パンなんかもすぐにアオカビが生えてくる（60代以上 男性）

梅雨の時期は、「カビが発生しやすい環境」が続きます。お風呂場などの水回りを乾燥させたくても、なかなか乾燥させられないからですね。

室内環境にもよりますが、換気の悪い場所を中心に、あっという間にカビが広がることも少なくありません。カビが発生すると、まず見た目がよくありません。

また予防や除去には手間がかかるため、掃除が大変になることにストレスを感じる人も多くなりました。

梅雨のイライラ解消のためにお金をかけて対策していることは「こまめな除湿」

「梅雨のイライラ解消のためにお金をかけて対策していること」を聞いたところ、圧倒的1位は「こまめな除湿（32.4％）」でした。以下はかなり差が開いて、2位「カビ対策（8.4％）」、3位「ストレートパーマ（7.2％）」、4位「薬の服用（5.8％）」が続きます。

ストレス解消のための気分転換にお金を使うよりも、ストレスの原因を取り除くことにお金をかける人が多くなっています。とくに「除湿」「カビ対策」「浴室乾燥機の使用」など、室内を快適に保ったり、家事のストレスを減らしたりするための対策が多くなりました。

また「髪の広がり対策」や「薬の服用」など、自分自身にかけるお金もランクインしています。

＜1位 こまめな除湿＞

・除湿機やエアコンの除湿機能を使ったり、部屋干し用の洗剤や除湿剤を購入したりしています（30代 男性）

・エアコンの除湿やドライ機能を使っても限界を感じ、除湿機を導入。じめじめした空気が解消され、夜間就寝中の不快感が激減した（30代 女性）

・除湿機を使って服を乾かす（60代以上 女性）

「梅雨の時期にイライラすることランキング」で上位に入った「洗濯物が乾きにくい」「蒸し暑い」「カビが発生する」などは、湿度が原因です。そして除湿は、梅雨でイライラしてしまう原因そのものに働きかける対策となっています。

除湿する方法としては、除湿機やエアコンの除湿機能、除湿剤などが挙げられました。

＜2位 カビ対策＞

・浴室用のカビ防止スプレーや燻煙剤を購入しています（40代 女性）

・カビを落とす洗剤などは買います（50代 女性）

・湿気がこもりやすい場所には防カビ剤を置くようにして、少しでも不快感が減るようにしています（50代 女性）

カビは一度生えると除去が大変で、健康への影響も懸念されます。そのため「除去」だけではなく、「予防」「防止」のグッズを購入している人もいました。

カビ防止スプレーや燻煙剤でも完全に防げるわけではありませんが、掃除の強度などは減らせると期待できます。またカビ除去用の洗剤などを購入することで、掃除の手間が減ることも考えられます。

＜3位 ストレートパーマ＞

・前髪が乱れるので、ストレートパーマをかけています（30代 女性）

・髪は梅雨の時期だけ気になる部分のみに縮毛矯正をして、癖が出ないようにしています（40代 女性）

・私は縮毛矯正で対策をしています。毎年、梅雨前には必ず美容院で縮毛矯正をかけてもらい、今ではイライラからすっかり解放されました（50代 男性）

縮毛矯正やストレートパーマとすると、うねりなどの癖が出にくくなります。そのため毎朝のヘアスタイリングにかける時間と労力が減り、「スタイリングが崩れる」という心配も減り、ストレスが軽減できるのですね。

「毎年梅雨前にかけている」という人も複数いました。

＜4位 薬の服用＞

・梅雨の時期は常に頭が痛いので、値段が高くても効き目のある頭痛薬を買って飲んでいます（20代 女性）

・たまに気持ちが乗りきらないときは漢方を買う。梅雨時期に体のだるさを軽減してくれる漢方を飲んでいる（40代 男性）

・体調を崩しにくいと言われる漢方薬を購入したり、頭痛薬を購入したり（50代 女性）

「体調不良になる」というイライラに対応した対策となっています。気圧変化による頭痛や倦怠感を予防したり、あるいは起きたときに解消するために、漢方薬や頭痛薬を常備している人も多くなりました。

頭痛薬も有効成分の配合量などに差があったり、体質との相性があったりするので、「自分にとっていいもの」を見つけて選んでいる人もいました。

なお漢方薬は継続的に服用することで体質の改善を目指すものが多くなっています。病院で頭痛薬を処方してもらっている人もいました。

＜5位 浴室乾燥機の使用＞

・洗濯物を干すときに生乾きっぽくなってしまうので、電気代はかかってしまいますが浴室乾燥を使って効率を良くしています（20代 女性）

・いちおう浴室乾燥をしています。電気代高いけど（40代 男性）

・電気代はかかるが、浴室乾燥機をフル活用している（40代 女性）

「洗濯物が乾きにくいイライラ」への対策です。梅雨の時期は外干しが難しく、室内干しだと生乾きになってしまったり室内の湿度が上がってしまったりします。そのため、浴室乾燥機をかけた浴室で洗濯物を乾かす人も多いとわかりました。

浴室乾燥機は最近の住宅には標準装備されていることも多いです。ただし電気代がかかるため、毎日長時間使うとコストがかさみます。

＜6位 タクシーの利用＞

・子どもが3人いるので、タクシー移動が多くなる（30代 女性）

・タクシー利用です。梅雨のときはほとんどタクシーを利用します（40代 男性）

・雨の日は無理をせず、普段はあまり使わないようにしてるタクシーを利用するなどして、快適に過ごせるよう工夫してる（50代 女性）

「外出が面倒になる」「服が濡れる」といったイライラに対応した対策となっています。

雨だと移動が不便ですが、タクシーを使うと目的地の近くまで運んでくれるので便利。毎日利用するとコストがかさむので、アンケートでは「タクシー以外は節約」「普段はあまり使わない」といったメリハリをつけている人もいました。

「子ども連れ」「荷物の多い日」「大切な服を着ている日」といったシチュエーションでは、メリットが大きいと考えられます。

＜7位 コインランドリーの利用＞

・週末は子どもたちの体操服や白衣などで追いつかなくなるので、コインランドリーで乾燥だけしています（30代 女性）

・コインランドリーで乾燥機にかけて、洗濯物をフワフワにする（40代 女性）

・大物はコインランドリーを利用している（50代 女性）

「洗濯物が乾きにくい」というイライラへの対策で、とくに「大物の洗濯物がある日」や「量が多い日」などに使える対策です。コインラインドリーに設置されている大型の業務用乾燥機を使えば、短時間でふんわりと仕上げられるからです。

乾燥機能付き洗濯機や浴室乾燥機では時間がかかってしまうような場合には、活用する価値があります。

まとめ

梅雨は湿度が高く、多くの人にとって過ごしにくい時期です。

晴れの日が少なくなることから、洗濯などの家事に大きな影響を与えます。また、美容・健康・メンタルなど、幅広い場面や要素に影響を与えていることもわかりました。

イライラしやすくなるため、「除湿機の導入」「ストレートパーマ」「薬の常備」など、お金をかけて対策している人も多くなっています。

イライラしたり気分が沈んだりすると、体調や仕事にも影響がおよびます。うっとうしい梅雨を快適に乗りきるため、上手に負担を軽減する方法を探してみてはいかがでしょうか。

■藤本志乃氏のコメント

梅雨のイライラは、単なる気分の問題ではなく、湿度・気圧・日照時間の変化によって、睡眠や自律神経のバランス、身体感覚に負荷がかかることも影響します。さらに洗濯や外出など、日常の小さな不便が重なると、心理的ストレスは蓄積しやすくなります。

大切なのは「気合いで我慢する」ことではなく、不快の原因を具体的に減らすこと。除湿や乾燥機の活用、予定に余白を持つ、家事を簡略化するなどの環境調整は、科学的にも有効なストレス対処の一つです。

▽専門家紹介

藤本 志乃

公認心理師、臨床心理士。

早稲田大学人間科学部健康福祉学科、同大学院人間科学研究科卒業後、荒川区教育センター、東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科にて心理士として勤務。

その後、日本赤十字社医療センター腎臓内科心理判定士を経て、2020年にオンラインで心サービスを提供するLe:self（リセルフ）を創業。

企業でのメンタルヘルス研修など予防的な心のケアに関する講演、コンテンツ作成などにも多く携わる。

著書：あふれる「しんどい」をうけとめる こころのティーカップの取り扱い方（ https://amzn.asia/d/8MdANaQ ）

公式ホームページ：https://leself.jp/

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■クラウディアについて

株式会社エムフロが運営する総合型クラウドソーシングサービスです。

個の働き方やライフスタイルが多様化する中で、フリーランス、副業、複業などそれぞれの生活に寄り添うサービスの一つとして展開しています。

公式URL https://www.craudia.com/(https://www.craudia.com/)

■株式会社エムフロについて

株式会社エムフロは、ユーザーにとって魅力的な情報を発信し、価値あるサービスを提供するメディア事業を中核とする企業です。

主力のメディア事業を通じて蓄積されたデータやノウハウ、開発成果をフル活用し、効果の高い集客方法をご提案するマーケティングコンサルティングを展開しています。

公式URL https://www.mfro.net/(https://www.mfro.net/)

■会社概要

社名 ： 株式会社エムフロ

代表者 ： 代表取締役 北脇 陽典

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 4階

設立 ： 2004年9月

資本金 ： 50,000,000円

URL ： http://www.mfro.net/(http://www.mfro.net/)