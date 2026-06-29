コミックライドAdv最新刊『エロいスキルで異世界無双 THE COMIC 5』『最近入った白魔導士がパーティークラッシャーで、俺の異世界冒険者生活が崩壊の危機な件について 7』６月29日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライドAdv（アドバンス）」連載中のライドコミックス

『エロいスキルで異世界無双 THE COMIC 5』

『最近入った白魔導士がパーティークラッシャーで、俺の異世界冒険者生活が崩壊の危機な件について 7』

を、2026年6月29日に発売します！

Ｈなスキルで異世界を攻略し尽くせ！ 空前のエロ中年勇者、誕生！！

エロいスキルで異世界無双 THE COMIC 5

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：薬味紅生姜 原作：まさなん キャラクター原案：B-銀河

発売日：2026年6月29日

ISBN：9784867169858

https://release.comicride.jp/comics/book/2132

※WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2024年11月号、2025年1月号～2月号、4月号、7月号～2月号、2026年4月号」、同単話版単話版29話～36話を収録しています。

店舗特典はこちらをご覧ください。

https://release.comicride.jp/comics/news/341

1話 試し読み :https://comicride.jp/episodes/3081cfb8979be

あらすじ

リオット男爵夫人・エイリアの魅了に成功し、甘美なひとときを味わうアレック。

一方、同じくこの世界に召喚された勇者・シンから向けられる害意を察知したアレックは、その脅威に対抗すべく、ダンジョン攻略による戦力強化に乗り出す。

攻略のさなか、エルフの女騎士・シルヴィと出会うが――？

"量産型勇者"としての現実が待ち受けるこの過酷な異世界を、持てるスキルと経験そしてＨな発想力を駆使し一人の男が駆け抜ける！

何でもアリの本格異世界ファンタジー、待望の第5巻！

異世界版サークラ女子からの誘惑に抗え!!

最近入った白魔導士がパーティークラッシャーで、俺の異世界冒険者生活が崩壊の危機な件について 7

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：オヤジ草 原作：御鷹穂積

発売日：2026年6月29日

ISBN：9784867169865

https://release.comicride.jp/comics/book/2133

※WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2025年12月号～2026年5月号」、同単話版37話～42話を収録しています。

店舗特典はこちらをご覧ください。

https://release.comicride.jp/comics/news/342

1話 試し読み :https://comicride.jp/episodes/14fd72e3047c1

あらすじ

アテネスの依頼を達成したトーマ一行。

ダンジョンから帰還中、マリアとトーマが深層に落下!?

マリアの過去のトラウマが再発する中でトーマは…。

コミックライド

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品を連載しています。

コミックライド編集部X：https://x.com/ComicRIDE

コミックライドアイビー編集部X：https://x.com/comicride_ivy

コミックライドアドバンス編集部X：https://x.com/comicride_adv

コミックライドAdv（アドバンス）

ガッツリノッてけ！ 細胞直撃WEBマガジン！

「せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい 」「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ 」をはじめ刺激的な話題作が好評連載中。

コミックライドアドバンス：https://advance.comicride.jp/

コミックライドアドバンス公式X：https://x.com/comicride_adv

ライコミ

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』にてお読みいただけます！

ライコミ：https://comicride.jp/

ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi

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