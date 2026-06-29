Kalodata、日本国内で初めてイベントスポンサーとして「TikTok Shopクリエイター実践サミット2026」に参画

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォーム「Kalodata」（運営：株式会社Kalowave Japan、以下「Kalodata」）は、2026年6月7日（日）、東京・六本木ヒルズ森タワーで開催された「TikTok Shopクリエイター実践サミット2026」に、日本国内で初めてイベントスポンサーとして参画いたしました。



本イベントは、TikTok Shop領域でクリエイター支援や運営支援を展開する株式会社TikSeek（本社：東京都、代表取締役：林 嘉杰、以下「TikSeek」）の主催により開催された、実践型のオフラインイベントです。事前登録・招待を含め130名を超える関心を集め、当日は約100名規模で開催されました。ショート動画、ライブコマース、商品選定、データ活用など、TikTok Shopで成果を生み出すための具体的なテーマを中心に、登壇者によるセッションや対談が行われました。



Kalodataは今回の参画を通じ、TikSeekをはじめとする日本国内の事業者・クリエイター・支援機関との接点をさらに広げました。今後も、TikTok Shopおよびコンテンツコマース市場に関わる多様なパートナーとの協業機会を広げ、データとAIを活用した実践的な成長支援を推進してまいります。

■ 「Jayの視点」が登壇、成果創出に向けた実践知を共有

Kalodata日本初スポンサーイベント「クリエイター実践サミット2026」

本イベントでは、TikSeek専属トップクリエイターであり、Kalodataのパートナークリエイターでもある「Jayの視点」が登壇しました。

「Jayの視点」は、TikTok Shop領域においてショート動画・ライブコマースの両面で活動し、TikTok Shopのセール期間における上位実績や、グローバル家電ブランドのライブ配信出演など、多数の実績を有するクリエイターです。

当日は、Kalodataを使った商品選定、動画設計、視聴者とのコミュニケーション、クリエイターとして継続的に成長するための考え方について、自身の経験をもとに実践的な知見を共有しました。

また、「Jayの視点」は本イベントを振り返り、次のようにコメントしました。

「TikTok Shopは、フォロワー数やこれまでの実績にかかわらず、コンテンツを通じて誰もが収益につなげられる可能性を持つプラットフォームです。一方で、継続的に成果を出すためには、正しい知識、商品を見極める力、そして実践を通じて学び合える環境が欠かせません。今回の登壇を通じて、参加者の皆さまの熱量に触れ、改めてTikSeekコミュニティの可能性を感じました。今後もTikSeekとともに、クリエイターが正しく学び、実践し、成長できる環境を広げていきたいと思います。」

Kalodataは今後も、実績あるクリエイターとの連携を通じて、データと実践知の双方から、TikTok Shopに取り組むクリエイター・ブランド・セラーの成長を支援してまいります。

■ TikTok Shopクリエイター業界の実践者による対談コンテンツを実施

Kalodataパートナークリエイター「Jayの視点」TikSeek CEO 林氏・ TikSeek 専属トップクリエイター「Jayの視点」

イベント後半では、TikTok Shopにおいて実際に成果を上げているクリエイターの代表として、動スク代表の王明陽氏、「元アナウンサー林の魅せ方」林氏も対談コンテンツに参加しました。

動スク代表の王氏は、Kalodataの協力クリエイターであると同時に、クリエイター支援・コンテンツコマース領域に取り組む支援事業者としてもKalodataと連携しています。神戸を拠点に活動しながら、全国各地でクリエイター向けイベントや勉強会を展開しており、地域を越えてTikTok Shopやコンテンツコマースに関心を持つクリエイター・事業者のコミュニティ形成を支援しています。

また、「元アナウンサー林の魅せ方」林氏にとって、本イベントは外部イベントへの初登壇となりました。当日は、会場でKalodataの説明を聞いた林氏から、TikTok Shop運営におけるデータ活用に加え、最新のツールやその活用方法の重要性に関心を寄せる声もありました。

対談では、TikTok Shopにおけるクリエイターの可能性、成果を上げるクリエイターに共通する要素、ショート動画とライブコマースの違い、未経験者が成果を出すために必要な行動量や改善プロセスなどについて、実践者の視点から議論が行われました。

Kalodataは、クリエイター育成や運営を支える支援事業者との対話も重視し、現場の課題に即したデータ活用を広げてまいります。

■ TikSeek主催、実践型セッションと交流の場を提供

左から：KalodataパートナーのTikSeek代表・林氏、クリエイター・「Jayの視点」、動スク代表・王氏の3名と、元アナウンサーの林氏

日本市場においてTikTok Shopへの関心が高まるなか、現場に近い事業者が実践的な情報を共有する機会は、参加者にとって次の取り組みを具体化するきっかけとなります。当日は、セッションや対談に加え、参加者同士の情報交換、ブランド・関連事業者との交流も行われました。

また、TikSeekのCEOである林氏も登壇し、Kalodataの主要機能や新サービスについて、実際のTikTok Shop運営シーンに即して紹介しました。商品選定、競合分析、クリエイター施策、コンテンツ改善などの場面での活用方法を解説し、日々の運営効率と意思決定の精度を高めるツールとして、参加者にKalodataを紹介しました。

TikSeekは、TikTok Shopクリエイターの育成やブランドとのマッチング、ショート動画・ライブコマースの企画運営、データを活用した商品選定や販売改善支援などに取り組んでいます。

■ データとAIで、実践を成果につなげる環境づくりへ

TikTok Shop 市場動向について

TikTok Shopで継続的に成果を創出するためには、クリエイターの表現力や企画力に加え、市場動向を踏まえた商品選定、視聴者に届くコンテンツ設計、ライブ配信の改善、そしてデータに基づく意思決定が欠かせません。

Kalodataは現在、TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームを中核に、運営の各プロセスを一気通貫で支えるソリューションを展開しています。コンテンツ制作にはECに特化したAI動画生成サービス「Kaloclip」、クリエイター運用にはアフィリエイト施策を効率化する支援ツール「Kaloboost」、戦略設計や改善にはAIコンサルタント「Kalopilot」を活用し、現場で直面する課題に応じて、意思決定から実行・改善までを支援しています。

今回のイベント参画を通じて、Kalodataは、TikSeekをはじめとするパートナー企業、現場で実践を重ねるクリエイター、ブランド・セラーとの連携をさらに深める機会を得ました。今後も、こうした連携を基盤に、より実践的な知見の共有と現場支援を強化し、日本のTikTok Shopおよびコンテンツコマース市場の発展に貢献してまいります。

Kalodata導入希望者向けにTikSeek特別クーポンを提供

本イベントの開催を記念し、TikSeekでは、TikTok Shopに取り組むセラー、ブランド、クリエイター、支援事業者向けに、Kalodata導入時に利用できる「TikSeek特別クーポン」を提供します。

Kalodataを活用することで、TikTok Shopにおける商品、ショップ、クリエイター、ショート動画、ライブ配信などのデータを可視化し、商品選定や販売改善に活用できます。

特典内容：Kalodata利用料 10%OFF (年プランがお得)

対象：TikTok Shopに取り組むセラー、ブランド、クリエイター、支援事業者

申込方法：https://line.me/R/ti/p/@484lcgmg (kalodataクーポン希望を送信)

申込期限：2026年7月31日まで

備考：クーポンの適用条件はKalodata側の規定に準じます

■「TikTok Shopクリエイター実践サミット2026」開催概要

イベント名：TikTok Shopクリエイター実践サミット2026

開催日：2026年6月7日（日）

会場：六本木ヒルズ森タワー

主催：株式会社TikSeek

スポンサー：Kalodata（株式会社Kalowave Japan）、AnyMind Japan株式会社

対象：TikTok Shopで活動するクリエイター、ブランド関係者、関連事業者

参加費：無料

規模：事前登録・招待を含め130名超が関心、当日は約100名規模で開催

株式会社TikSeekについて

株式会社TikSeekは、TikTok Shopを中心に、ショート動画、ライブコマース、データ活用、生成AIを通じて、クリエイター、セラー、ブランドの成長を支援する企業です。

TikTok Shopクリエイターの育成、企業案件の提供、ブランドとクリエイターのマッチング、TikTok Shop運営支援、ショート動画・ライブコマースの企画運営、データ分析を活用した商品選定・販売改善支援などを行っています。

今後も、TikTok Shopクリエイター向けの勉強会・交流イベント、実践型の育成プログラム、ブランドとクリエイターをつなぐ仕組みづくり、ショート動画・ライブコマースの企画運営、データを活用した販売改善支援などを通じて、クリエイター、セラー、ブランドがともに成長できるTikTok Shopエコシステムの構築を推進してまいります。

「Creator First. Commerce Driven.」を掲げ、日本を代表するコマースクリエイターMCNを目指しています。

Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。カテゴリー、ショップ、商品、クリエイター、ショート動画、広告、ライブ配信などを横断的に可視化し、セラー、ブランド、クリエイター、アフィリエイターによるデータドリブンな意思決定を支援しています。

2022年のサービス提供開始以来、KalodataはグローバルのTikTok Shop市場において、データ資産と業界知見を蓄積してきました。

現在は、市場分析に加え、AI動画生成サービス「Kaloclip」、AIコンサルタント「Kalopilot」、アフィリエイト運用支援「Kaloboost」なども展開し、商品選定、コンテンツ制作、クリエイター施策、競合分析、販売改善まで、TikTok Shop運営を包括的にサポートしています。

■ お問い合わせ・無料トライアルについて

Kalodataでは、TikTok Shop日本市場に関する詳細データの閲覧、

過去レポート（バックナンバー）のご提供、ならびに導入・活用に関するご相談を受け付けています。

市場動向の把握から具体的な施策検討まで、

自社の状況に合わせたデータ活用方法をご案内可能です。

現在実施中のキャンペーンや特典の詳細についても、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

LINEでお問い合わせ :https://lin.ee/lXPSZtRNKalodata Japan（ID：@143xfbzf）