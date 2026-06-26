【日本モンキーパーク】花火やライトアップ、すみっコぐらしと踊る夜！「モンパの夜まつり」開催＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

日本モンキーパーク（愛知県犬山市／所長：中井 祐輔）では、2026年8月8日(土)、13日(木)～15日(土)、22日(土)、29日(土)、9月5日(土)、12日(土)、19日(土)～22日(火・休)に、開園時間を20時まで延長する夏のナイター営業「モンパの夜まつり」を開催いたします。

きらびやかにライトアップされた夜の遊園地でアトラクションを楽しめるほか、大人気キャラクター「すみっコぐらし」と一緒に「すみっコぐらし音頭」を踊れるイベントや、大迫力の和太鼓演奏、人気の音楽に合わせて夜空を彩る打上花火など、多彩なイベントをお届けします。

さらに、日中の暑さを避けて夕方からお得に夜の遊園地を満喫できる割引キャンペーン「15時から割」も併せて実施いたします。

詳細を見る :https://www.japan-monkeypark.jp/special/2026summer/

ナイター営業「モンパの夜まつり」

【開催日】※雨天中止

8/8(土)、13(木)～15(土)、22(土)、29(土)

9/5(土)、12(土)、19(土)～22(火・休)

【営業時間】

9：30～20：00

※プールエリアは16：00まで、催事館、わんだ村クエスト、モンパラエリア、オープンステージ、

ダビンチピンチ、若い太陽の塔、連絡ゲートは17:00で営業を終了いたします。

【主なイベント】

各開催日には、19：45からの「打上花火」に加え、日替わりでイベントを開催いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157222/table/156_1_0162be212186c7cb619c8065b65d4215.jpg?v=202606260252 ]打上花火

NIGHTバブルショー

和太鼓ショー

ライトアップ

【大注目イベント】すみっコたちがやってくる！～すみっコぐらし音頭～

9/5(土)登場の、しろくま、とんかつ、とかげ（左から）

子どもから大人まで大人気のキャラクター「すみっコぐらし」が登場！すみっコたちと「すみっコぐらし音頭」に合わせて、一緒に踊って夏の思い出を作れる特別なイベントです。

＜登場キャラクタースケジュール＞

9/5(土)： しろくま・とんかつ・とかげ

9/12(土)： しろくま・ぺんぎん？・ねこ

9/19(土)： とんかつ・とかげ・えびふらいのしっぽ

夕方からおトクに遊べる「15時から割」

日中の厳しい暑さを避け、涼しくなり始める夕方から園内を満喫していただけるお得な割引キャンペーンです。15:00以降にご入園いただくと、入園料や各種チケットが割引になります。

※割引料金の詳細は日本モンキーパーク公式ホームページをご確認ください。

【日本モンキーパーク公式HP】 https://www.japan-monkeypark.jp/

【夏イベント】https://www.japan-monkeypark.jp/special/2026summer/

【モンプル】 https://www.japan-monkeypark.jp/pool/