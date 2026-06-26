【ゆらぎ世代の女性必読！】更年期の専門医が教える一番わかりやすい入門書『「更年期かな？」と思ったら最初に読む本』が主婦と生活社より6月26日発売

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は『「更年期かな？」と思ったら最初に読む本』（東京科学大学教授・産婦人科医 寺内公一著）を６月26日（金）に発売いたします。仕事、家事、介護、子育て……日々の忙しさに追われ、自分をつい後回しにしてしまうオトナ女性に向けた、心と体をラクにするための更年期の入門書です。

四六判／本文オール2色・192ページ ※電子書籍版も同日発売

●この不調、もしかして更年期？ それとも病気…？

「最近、理由もなくイライラする」

「寝ても疲れがなかなか取れない」

「突然、顔がカーッと熱くなって汗が吹き出す」

40代以降の女性を悩ませる不調の数々。「更年期？ それとも何かの病気…？」と思いつつ、「忙しくて病院に行く暇なんてない」とやり過ごし、一人で不安を抱え込んではいませんか？

著者の寺内公一先生は、東京科学大学（旧・東京医科歯科大学）教授で、NHK『きょうの健康』などにも出演する更年期医療のスペシャリスト。本書では、更年期の基本だけでなく、不安や迷いの正体を医学の視点で紐解き、やさしく説明しています。ネットの不確かな情報に惑わされない、最新かつ最も信頼できる１冊といえます。

▲仕事や家事に追われ、不調を抱えつつも自分を後回しにしがちな「ゆらぎ世代」に届けたい１冊です

●本書の３つの特徴

１.マンガとイラストで、忙しい合間にもサラッと読める！

▲本文は６章立て。マンガや気になる症状解説など、興味のあるページから読めます

各章の導入にはマンガを掲載。担当するのは平成レトロブームで再注目のキャラ「こげぱん」の作者・たかはしみきさん。登場人物に自分を重ねながら更年期の知識や対策が身につきます。イラストや図表もふんだんに盛り込み、項目も短く区切ってあるので、気になるページから読み進められるのも特徴。活字を読む時間がない人も、忙しさの合間にサラッとページをめくる工夫が満載です。

２.症状別の丁寧な解説＆最新の治療法を網羅

▲たかはしみきさんのマンガは共感度ばつぐん。更年期の女性の心と体の変化がよくわかります

イライラ、疲れ、ホットフラッシュ、うつや不眠など、気になる症状のメカニズムを医学の視点で解説し、すぐにできるセルフケアも紹介。「これって更年期？病気？」の見極めにも役立ちます。さらに、上手な婦人科選びのコツや、ホルモン補充療法（HRT）、漢方薬などの最新治療法についても丁寧に解説しています。

３.プレ～アフター更年期まで！「今」と「これから」に寄り添う１冊

▲２章ではイライラ、ホットフラッシュ、高血圧など20の症状を掲載。手軽にできるセルフケアも！

女性ホルモンの基礎知識や閉経前後の変化から、プレ更年期と呼ばれる30代後半～40代前半の時期の不調の要因、アフター更年期に気をつけたい病気、さらに更年期後30年を元気に暮らすための過ごし方まで、女性の心と体の変化を時系列で網羅しています。

●日本で働く女性の４人に１人が更年期世代

更年期の不調が理由の一因となり、休職や離職、離婚といったマイナスの影響が生じる状態を「更年期ロス」といい、世界的に深刻な社会問題になっています。日本で働く女性の４人に１人が更年期世代の今、本書は女性のためだけでなく、職場や家族にも読んでもらいたい内容です。

更年期は決してネガティブなものではなく、女性の体と心が大きく変化する大切な節目。「なぜ？」がわかることで不安が安心に変わり、周囲の理解も広がれば、人生100年時代をより前向きに、自分らしく歩んでいくことができるはずです！

【プロフィール】

著者：寺内公一（てらうち まさかず）

東京科学大学（旧・東京医科歯科大学）大学院 医歯学総合研究科茨城地域産科婦人科学講座 教授。産婦人科医。1994年東京医科歯科大学医学部卒業。長年にわたり更年期障害や骨粗鬆症など「ゆらぎ世代」の女性の診療に従事。日本に数少ない更年期医療のスペシャリスト。中高年女性特有の「うつ・不安・不眠」といった心の不調から、加齢にともなう体の変化、さらに食事やサプリメントが与える影響まで、心と体の両面から多角的な研究・診療を行っている。最新の科学的エビデンスに基づきながらも、一人ひとりの悩みに優しく寄り添うわかりやすい解説に定評がある。

マンガ担当：たかはし みき

イラストレーター、キャラクターデザイナー。多摩美術大学卒業後、サンエックス株式会社に入社。「こげぱん」「あまぐりちゃん」などのキャラクター原案、デザインを手がける。現在はフリーで活躍中。著書に『こげぱん 今日もパンやのかたすみで』『こげぱん 今日も明日もやさぐれ日和』（紙版・電子版／主婦と生活社）、『こげぱん 今日も今日とてなげやり生活』『わたし、39 歳で「閉経」っていわれました』（電子版／主婦と生活社）などがある。

【書籍概要】

書名：「更年期かな？」と思ったら最初に読む本

著者：寺内公一

発売日：2026年6月26日（金）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：978-4-391-16779-5

発行：主婦と生活社

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主婦と生活社HP

https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167795